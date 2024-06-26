«Это было неожиданно». Российские военные вернулись из украинского плена, смотрите видео

Российские военнослужащие вернулись из украинского плена домой. Видео их возвращения 26 июня публикует Министерство обороны РФ.
Минобороны России
Бывших пленных доставили на самолетах Военно-транспортной авиации.
«Это было неожиданно. Мы, сидя в плену, предполагали, как нас будут встречать. <...> Все улыбались, все радовались, было очень приятно», — поделился один из военных.
Выйдя из самолетов, военные разошлись по автобусам и поехали к своим родным и близким.
25 июня стало известно, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «90 на 90». При обмене в роли посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшись домой, военные будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях.