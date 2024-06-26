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    «Это было неожиданно». Российские военные вернулись из украинского плена, смотрите видео

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    Российские военнослужащие вернулись из украинского плена домой. Видео их возвращения 26 июня публикует Министерство обороны РФ.

    Минобороны России

    Бывших пленных доставили на самолетах Военно-транспортной авиации.

    «Это было неожиданно. Мы, сидя в плену, предполагали, как нас будут встречать. <...> Все улыбались, все радовались, было очень приятно», — поделился один из военных.

    Выйдя из самолетов, военные разошлись по автобусам и поехали к своим родным и близким.

    25 июня стало известно, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «90 на 90». При обмене в роли посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшись домой, военные будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях.

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