Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «90 на 90»

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих, взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Об этом вечером 25 июня сообщает Минобороны РФ.
«Самолетами <...> ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что при обмене в роли посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, 5 июня президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине на тот момент находились 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских военных. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств в петербургском Лахта Центре.