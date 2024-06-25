Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «90 на 90»

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих, взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Об этом вечером 25 июня сообщает Минобороны РФ.

«Самолетами <...> ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что при обмене в роли посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.