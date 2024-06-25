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    Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «90 на 90»

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    Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих, взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Об этом вечером 25 июня сообщает Минобороны РФ.

    «Самолетами <...> ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что при обмене в роли посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.

    Напомним, 5 июня президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине на тот момент находились 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских военных. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств в петербургском Лахта Центре.

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    Обмен пленными
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