Священник рассказал, как в Дербенте террористы убили протоиерея Николая

Отец Михаил, зять убитого в Дербенте протоиерея Николая Котельникова, рассказал РИА Новости о трагедии. Фрагменты интервью агентство опубликовало 26 июня.



Это был День Святой Троицы. Воскресная вечерняя служба закончилась, прихожане разошлись, а священники готовились к ужину. Когда началась перестрелка, отец Николай и его жена матушка Валентина были в прицерковном доме. Туда и направились террористы. Один поднялся по лестнице и направил оружие на матушку. Отец Николай вышел из комнаты и оказался между супругой и боевиком. Террорист выстрелил, пуля попала батюшке в шею и прошла насквозь, он упал. Террорист направил оружие на матушку. Она сказала: «Господи, помилуй!», и он опустил автомат. Террорист побежал наверх, на второй этаж, и матушка успела спрятаться и закрыть дверь на щеколду. Когда боевик возвращался, он дернул ручку, но ломать дверь или стрелять не стал.

