Священник рассказал, как в Дербенте террористы убили протоиерея Николая

Отец Михаил, зять убитого в Дербенте протоиерея Николая Котельникова, рассказал РИА Новости о трагедии. Фрагменты интервью агентство опубликовало 26 июня.
Это был День Святой Троицы. Воскресная вечерняя служба закончилась, прихожане разошлись, а священники готовились к ужину. Когда началась перестрелка, отец Николай и его жена матушка Валентина были в прицерковном доме. Туда и направились террористы. Один поднялся по лестнице и направил оружие на матушку. Отец Николай вышел из комнаты и оказался между супругой и боевиком. Террорист выстрелил, пуля попала батюшке в шею и прошла насквозь, он упал. Террорист направил оружие на матушку. Она сказала: «Господи, помилуй!», и он опустил автомат. Террорист побежал наверх, на второй этаж, и матушка успела спрятаться и закрыть дверь на щеколду. Когда боевик возвращался, он дернул ручку, но ломать дверь или стрелять не стал.
«Или он его (отца Николая) вторично добил ножом, было ножевое ранение в сонную артерию, или другой, второй (террорист) добил, неизвестно, потому что никто не видел… Он (отец Николай) еще живой был», — рассказал отец Михаил.
Убийцу, как писала «Фонтанка», матушка Валентина признала в 28-летнем бойце ММА Гаджимураде Кагирове. Дочь погибшего священника, матушка Ольга, рассказала, что после службы вышла с ребенком в магазин, что спасло ей жизнь. «Фонтанка» показывала видео из церкви после нападения.
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте, они напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 21 человек погиб. Пятеро нападавших были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Николая Котельникова орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».