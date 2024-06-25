Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, погибшего в Дагестане

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества протоиерея Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов на храм Покрова Пресвятой Богородицы. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов 25 июня.



Во время событий 23 июня священнику Николаю перерезали горло в православной церкви в Дербенте. « 66 лет ему было, очень болел», — написал тогда председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Позже вдова священника, матушка Валентина, которая была свидетельницей нападения, рассказала, что боевики выстрелили ему в лицо. По ее словам, незадолго до теракта Николай перенес инсульт.