Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, погибшего в Дагестане

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества протоиерея Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов на храм Покрова Пресвятой Богородицы. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов 25 июня.
Во время событий 23 июня священнику Николаю перерезали горло в православной церкви в Дербенте. «
Медалью «За отвагу» посмертно награжден Михаил Вавилин — охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Во время нападения на церковь в воскресенье он был вооружен только газовым пистолетом. Его расстреляли боевики.
Орденом Мужества наградили 20 полицейских, из них — 15 посмертно. Также 10 полицейских отмечены медалью «За храбрость»
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.