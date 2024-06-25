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    Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, погибшего в Дагестане

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    Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества протоиерея Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов на храм Покрова Пресвятой Богородицы. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов 25 июня.

    Во время событий 23 июня священнику Николаю перерезали горло в православной церкви в Дербенте. «66 лет ему было, очень болел», — написал тогда председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Позже вдова священника, матушка Валентина, которая была свидетельницей нападения, рассказала, что боевики выстрелили ему в лицо. По ее словам, незадолго до теракта Николай перенес инсульт.

    Медалью «За отвагу» посмертно награжден Михаил Вавилин — охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Во время нападения на церковь в воскресенье он был вооружен только газовым пистолетом. Его расстреляли боевики.

    Орденом Мужества наградили 20 полицейских, из них — 15 посмертно. Также 10 полицейских отмечены медалью «За храбрость» II степени за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, следует из указа.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

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