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    «Розовый туман» или «тщательно спланированная врагами из-за рубежа провокация»: мнения о причинах терактов в Дагестане разделились

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    Террористы атаковали церкви и синагогу в Дагестане, обстреляли пост ДПС, убили жителей и полицейских. Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале погибло 20 человек, в их числе — протоиерей Николай Котельников, служивший в православном храме в Дербенте. Террористы перерезали горло отцу Николаю, убили охранника храма. Еще один храм они обстреляли в Махачкале, а синагогу в Дербенте сожгли.

    Среди погибших в двух городах — 15 полицейских, которые исполняли свой долг и защищали жителей. Режим контртеррористической операции ввели почти сразу после появления первых сведений о стрельбе. Перестрелка длилась с вечера 23 июня до глубокой ночи. Сообщается, что террористы ликвидированы, их было пять. Одному из них, уже мертвому, звонила мать: ее звонок высветился на экране смартфона боевика. Двое других — сыновья чиновника Магомеда Омарова, пишут СМИ. Он уже подал в отставку. Еще один террорист был, предположительно, борцом ММА.

    На трагедию отреагировал Хабиб Нурмагомедов: «Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

    Мнения разделились: есть те, кто счел теракт делом Украины и НАТО. Например, так считает депутат от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. С такой позицией согласен руководитель правозащитного центра «Всемирный русский народный собор» Роман Силантьев: в интервью RT он предположил, что теракты в Дагестане могут быть связаны с ракетным обстрелом пляжа в Севастополе. Сенатор Валентина Матвиенко тоже винит иностранное влияние и считает теракт «тщательно спланированной врагами из-за рубежа провокацией», об этом она написала в своем телеграм-канале.

    С подобными мнениями не согласен сенатор Дмитрий Рогозин:

    «А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам», — сказал он.

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    ТерактДагестанМахачкалаДербентСтрельба
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