«У убийц глаза безразличные». Жена убитого священника и другие свидетели — о теракте в Дагестане

Матушка Валентина — вдова православного священника отца Николая, которого убил один из террористов 23 июня, — рассказала корреспонденту MSK1.RU, как ей удалось выжить.

Очевидцы рассказали, что боевики сразу же пошли в келью, где священник жил вместе с семьей. В этом же доме остановились и другие священнослужители, которые были в Дербенте проездом. Келья находится рядом со входом на территорию собора. Чтобы попасть туда, нужно подняться по невысокой лестнице.

«Это всё буквально произошло за минут 10. Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице», — рассказала матушка Валентина. По её словам, дальше на пути боевиков встал отец Николай, который хотел припугнуть их, но из-за недавнего инсульта священнослужитель не разговаривал, пытался промычать что-то вроде «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили. В лицо.