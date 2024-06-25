«У убийц глаза безразличные». Жена убитого священника и другие свидетели — о теракте в Дагестане

Матушка Валентина — вдова православного священника отца Николая, которого убил один из террористов 23 июня, — рассказала корреспонденту MSK1.RU, как ей удалось выжить.
Очевидцы рассказали, что боевики сразу же пошли в келью, где священник жил вместе с семьей. В этом же доме остановились и другие священнослужители, которые были в Дербенте проездом. Келья находится рядом со входом на территорию собора. Чтобы попасть туда, нужно подняться по невысокой лестнице.
«Это всё буквально произошло за минут 10. Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице», — рассказала матушка Валентина. По её словам, дальше на пути боевиков встал отец Николай, который хотел припугнуть их, но из-за недавнего инсульта священнослужитель не разговаривал, пытался промычать что-то вроде «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили. В лицо.
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После того как стрелявший расправился с батюшкой, он пошел с автоматом к матушке Валентине, которая при виде его сильно закричала. Она предполагает, что ее крик или то, что у террористов не было в планах убивать жену священника, и спасло ей жизнь. Кроме того, женщина сообщила журналистам, что у террористов была прикреплена фотография отца Николая.
«Когда его фото начали показывать по телевизору, я его узнала. Мы с ним встретились взглядами. Что в глазах? Какие у убийц глаза? Безразличные»,
рассказала матушка Валентина.
Женщина призналась, что борода у убийцы ее мужа была аккуратно подстриженная, своим внешним видом он больше был похож на туриста. Среди ликвидированных боевиков оказался
Местные жители говорят, что прихожанам повезло, что террористы не пришли раньше.
Дочь погибшего священника, матушка Ольга, рассказала, что после службы вышла с ребенком в магазин, что спасло ей жизнь. «Он [террорист] вошел, облил иконы маслом и всё это поджег», — сообщила собеседница издания.
На выходе террорист увидел, что получивший пулю священник еще жив, и тогда порезал ему ножом сонную артерию. На этом все кончилось, уточнила матушка Валентина.
На вечерней службе в храме батюшку отпели. Утром в среду его похоронят у стен родного храма.