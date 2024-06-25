СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. В ведомстве заявили: причастность ВСУ к уничтожению самолета доказана

Следственный комитет РФ собрал доказательства причастности ВСУ к уничтожению российского Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Поэлементная выкладка фрагментов судна завершена, сообщили в пресс-службе ведомства 25 июня.
Установлено, что руководство главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ знало, что 24 января российский самолет будет перевозить для дальнейшего обмена 65 пленных украинских солдат, однако все равно отдало приказ об его уничтожении.
СК России
На месте крушения были найдены фрагменты корпусов и механизмов ракет Patriot производства США, что подтвердила экспертиза. Одна из них поразила самолет, вторая — самоликвидировалась, техника была запущена одним комплексом с территории Харьковской области. Поражающий элемент ракеты обнаружили и в теле одного из погибших.
В настоящее время СК и Минобороны РФ устанавливают личности военнослужащих украинской стороны, причастных к теракту.
Российский военный самолет Ил-76 потерпел крушение около 11 часов утра 24 января. Всего на борту находились 74 человека, все погибли. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, Украина выпустила по самолету три ракеты.