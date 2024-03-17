СК поручили обнародовать результаты крушения Ил-76 в Белгородской области

Результаты расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области поручил обнародовать Следственному комитету президент России Владимир Путин. Документ 17 марта опубликован на сайте Кремля.



В тексте говорится, что Следственному комитету Российской Федерации поручено обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Срок исполнения поручения до 1 июля 2024 года.



На территории Белгородской области разбился Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Всего на борту находились 74 человека, все погибли. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, Украина выпустила по самолету три ракеты. 31 января президент Владимир Путин заявил, что военно-транспортный самолет был сбит из американской зенитно-ракетной системы Patriot.

