Великобритания одобрила план передачи активов ВТБ Capital в специальный траст

Великобритания одобрила передачу активов британской «дочки» ВТБ — инвестбанка VTB Capital в специальный траст, 25 июня сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Teneo Financial Advisory Ltd, которая после потери ВТБ контроля над структурой с весны 2022 года занимается внешним управлением инвестбанка.
Как следует из отчета, Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) разрешило администраторам особый порядок расчетов с подсанкционными кредиторами. Схема, которую предлагает Teneo, позволит расплатиться с находящимися под санкциями кредиторами в течение 15 лет через специально созданный траст. Расчеты из траста будут проводить на основе снятия санкций либо получения специальной лицензии.
Процедурой предусмотрены четыре этапа принятия предложенной схемы. На начальном, который намечен на 1 июля, суд должен будет разрешить созыв собрания кредиторов VTB Capital, далее кредиторам направят на подпись необходимые документы. Затем 5 сентября проведут собрание кредиторов, где они обсудят схему и проголосуют. Разрешить схему или нет — решат на судебном слушании 12 сентября.
Треть обязательств VTB Capital, 262 миллиона фунтов стерлингов, приходится на структуры ВТБ. Совокупные обязательства британской «дочки» превышают 800 миллионов, активы оцениваются в 1 миллиард.