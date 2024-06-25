Великобритания одобрила план передачи активов ВТБ Capital в специальный траст

Великобритания одобрила передачу активов британской «дочки» ВТБ — инвестбанка VTB Capital в специальный траст, 25 июня сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Teneo Financial Advisory Ltd, которая после потери ВТБ контроля над структурой с весны 2022 года занимается внешним управлением инвестбанка.

Как следует из отчета, Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) разрешило администраторам особый порядок расчетов с подсанкционными кредиторами. Схема, которую предлагает Teneo, позволит расплатиться с находящимися под санкциями кредиторами в течение 15 лет через специально созданный траст. Расчеты из траста будут проводить на основе снятия санкций либо получения специальной лицензии.