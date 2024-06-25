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    Майский экспорт автомобилей из Китая в Россию побил рекорд ноября

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    За май Китай экспортировал в Россию легковые автомобили на рекордные 1,3 миллиарда долларов, с ноября прошлого года это самая крупная сумма, 25 июня сообщает РИА Новости.

    В сравнении с апрелем, в денежном выражении объем экспорта вырос на 11,7 %, год к году — на 65%.

    Автомобили китайского производства в мае, по данным аналитического агентства Автостат, в топ-5 по продажам занимают четыре позиции.

    Абсолютным лидером с продажами в 14 тысяч машин стал Haval, на третьей строчке — Chery, реализовавший 13 тысяч автомобилей, Geely отстает всего на три тысячи, с показателем в 9,9 тысячи штук на пятой строчке расположился Changan.

    Отечественная LADA закрыла месяц с результатом в 40 тысяч реализованных машин и укрепилась на второй позиции.

    Ранее стало известно, что премиальные автомобили Exeed начнут собирать на экс-заводе Mercedes в Подмосковье, которым владеет «Автодом».

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