Майский экспорт автомобилей из Китая в Россию побил рекорд ноября

За май Китай экспортировал в Россию легковые автомобили на рекордные 1,3 миллиарда долларов, с ноября прошлого года это самая крупная сумма, 25 июня сообщает РИА Новости.

В сравнении с апрелем, в денежном выражении объем экспорта вырос на 11,7 %, год к году — на 65%.



Автомобили китайского производства в мае, по данным аналитического агентства Автостат, в топ-5 по продажам занимают четыре позиции.

Абсолютным лидером с продажами в 14 тысяч машин стал Haval, на третьей строчке — Chery, реализовавший 13 тысяч автомобилей, Geely отстает всего на три тысячи, с показателем в 9,9 тысячи штук на пятой строчке расположился Changan.