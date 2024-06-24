«Ъ»: на экс-заводе Mercedes начнут собирать Chery Exeed

Премиальные автомобили Exeed начнут собирать на экс-заводе Mercedes в Подмосковье, которым владеет «Автодом», 24 июня пишет «Коммерсантъ».

Модель VX встанет на конвейер в июле, отгрузки планируются на август, вторую модель начнут собирать в феврале 2025 года, сообщает издание. Как следует из деклараций соответствия, которые получила » Чери Автомобили Рус», речь идёт о модели TXL. Изготовителем указана сама компания, мощности «Автодома» выступают в роли производственной площадки.

В конце мая генеральный директор и совладелец «Автодома» Андрей Ольховский заявил, что на площадке экс-завода Mercedes холдинг начнёт собирать автомобили под собственным брендом.

