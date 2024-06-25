Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу у ЗАГСа в Петербурге

Мужчина пострелял на свадьбе в честь молодых и попал в отдел полиции. В Петербурге такие традиции вне закона, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом 25 июня сообщили в ГУ МВД.
Тремя днями ранее в службу 112 позвонил петербуржец и сообщил, что у ЗАГСа на Стародеревенской какой-то мужчина несколько раз выстрелил из пистолета и уехал на серой «Ладе» жительницы Дагестана вместе со свадебным кортежем.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По данному факту было возбуждено уголовное дело. С места были подобраны шесть гильз. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний водитель, работающий в строительном гипермаркете. На свадьбе он стрелял из охолощенного «Глока». Объяснил это тем, что хотел поздравить знакомых.
Фигурант процессуально задержан и помещен в ИВС.