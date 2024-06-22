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    Петербуржец пожаловался на свадебную стрельбу из «чирика»

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    Спокойствие выходного дня в Приморском районе Петербурга нарушила стрельба. Громко гуляла свадьба.

    Как стало известно «Фонтанке», днём 22 июня 40-летний житель улицы Стародеревенской отдыхал на своем балконе. В это время в соседнем здании ЗАГСа расписывали молодоженов. Петербуржец наблюдал за гостями торжества. В какой-то момент от ЗАГСа отъехал серый ВАЗ-2110. Из него вышел пассажир и несколько раз выстрелил в воздух.

    Об увиденном петербуржец сообщил в полицию. С места изъяты шесть гильз, предположительно, от газового пистолета.

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