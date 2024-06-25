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    На Гданьской 17 домов провели ночь без холодной воды

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    Специалисты петербургского Водоканала ночью 25 июня ликвидировали технологическое нарушения на сети диаметром 150 мм на Гданьской улице, 19, в Выборгском районе и завершили аварийные работы в 4:30. В зоне производства работ было 17 зданий, они оставались без холодной воды с 2 часов ночи, сообщает телеграм-канал предприятия.

    «Фонтанка» писала об этой коммунальной аварии. К утру водоснабжение абонентов удалось восстановить.

    Кроме того, Водоканал завершил ремонт на Полюстрвоском проспекте, 43. Там ещё надо восстановить асфальтобетонное покрытие, но автомобильное движение уже открыто.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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