На Гданьской 17 домов провели ночь без холодной воды

Специалисты петербургского Водоканала ночью 25 июня ликвидировали технологическое нарушения на сети диаметром 150 мм на Гданьской улице, 19, в Выборгском районе и завершили аварийные работы в 4:30. В зоне производства работ было 17 зданий, они оставались без холодной воды с 2 часов ночи, сообщает телеграм-канал предприятия.



«Фонтанка» писала об этой коммунальной аварии. К утру водоснабжение абонентов удалось восстановить.



Кроме того, Водоканал завершил ремонт на Полюстрвоском проспекте, 43. Там ещё надо восстановить асфальтобетонное покрытие, но автомобильное движение уже открыто.

