Спасение дачников. Куда бежать к ближайшему врачу на даче за городом

В одном только Выборгском районе Ленобласти насчитывается почти три десятка небольших поселковых медицинских пункта, со своими, ограниченными, но вполне нужными функциями. Дачники и отдыхающие из Петербурга почти ничего о них не знают и не пользуются ими даже тогда, когда нужда внезапно заставляет искать любого ближайшего медработника. «Фонтанка» выяснила, чем отличается фельдшерско-акушерский пункт от здравпункта и амбулатории, и когда до них есть смысл добираться скорее, чем до ближайшей районной или городской больницы.

Главное отличие разнообразных поселковых медучреждений — принимает там врач с высшим медицинским образованием или же фельдшер со средним. В случае необходимости оказания неотложной помощи (травма, температура, давление, растяжение, болевой синдром и др.не угрожающие жизни состояния) можно обратиться в любой ближайший медицинский пункт.



В случае экстренной ситуации в большинстве случаев особой разницы нет. К примеру, противостолбнячную сыворотку вам при неотложном состоянии вколят где угодно, заверили «Фонтанку» в областном комитете по здравоохранению. Умирать от столбняка, наступив на ржавый гвоздь или напоровшись на корягу в пруду, — больно и неэстетично, так что лучше не стоит разбирать, кто вас уколет, поселковый фельдшер или модный врач из дорогой частной клиники.

Кстати, это заблуждение, что фельдшер — это какой-то неполноценный медработник. Для пациента, зачастую, разницы почти нет. Как минимум, выписать рецепт, в том числе на антибиотики, он вполне может.

О многих опциях загородной медицины дачники просто не знают. Например, в популярном Токсово расположено ожоговое отделение Ленинградской областной больницы. Для любителей шашлыков открытый огонь и жидкость для розжига — обычный враг, и, если ситуация оказалась критической и счет идет на минуты, куда быстрее откуда-то из окрестностей будет добраться до Тосно, чем по пробкам в город. Тем более, что это отделение работает круглосуточно и с использованием самых современных технологий.

В целом, основными очагами медпомощи в Ленобласти, разумеется, остаются районные больницы. За последнее время они очень сильно прибавили в оснащенности современным оборудованием, и встретить там МРТ или другие дорогостоящие аппараты, необходимые для спасения жизней — не редкость. Сомневаться в квалификации районных врачей причин нет, и если вам можно помочь, то точно помогут, по крайней мере, первую помощь-то уж точно окажут.



Именно районным больницам административно подчиняются поселковые ФАПы и амбулатории. Где-то их больше, как 23 штуки Выборгском районе, или 22 — как в Лужском. А где-то, как в Подпорожском, меньше — всего 12. Разумеется, все зависит от числа местных жителей. Ведь именно на их обсулуживание рассчитаны местные медпункты. Если смотреть на отзывы пользователей о ФАПах и амбулаториях, создается не всегда позитивное впечатление об их работе. «Всегда замок на двери, работал раньше до 11 часов, для меня это просто как аптечный киоск», «Что есть, что нет. Послали... в Морозовку с травмой», — это о ФАПе в Ваганово Всеволожского района. А это про амбулаторию в поселке Осьмино Лужского района: «Чистое помещение, уютно. Но врачей практически нет. Один врач на всё население, которому просто не разорваться. Нет скорой помощи вообще. Поэтому не помогут если у вас больше, чем прилепить пластырь». «ФАП находится в плачевном состоянии, летом зарастает лесом борщевика, а зимой один большой сугроб. Скоро дом и вовсе развалится», — это про Григино в Тихвинском районе.

Но есть и положительные отзывы. «Фельдшер отличный, все ок», — говорят про ФАП в поселке Сарка в Тихвинском районе. «Замечательный специалист, с пониманием относится к проблемам пациентов. Дай бог ей терпения и здоровья», — про Свирьстройский ФАП. «Новое хорошо оборудованное здание. Удобное расположение. Просторные кабинеты, хорошее оборудование. Отличные врачи. Удобно парковаться. Есть детская площадка возле амбулатории», — про амбулаторию в поселке Котельский под Кингисеппом.

По большей части время работы медпунктов расстраивает. Работают они, как правило, каждый день, включая субботу, но только с 9–10 утра до полудня. Потом врачи и фельдшеры разъезжаются по домашним вызовам. Но на всякий случай, посмотрите у них на сайте, почти везде можно найти сотовые или хотя бы стационарные телефоны местных врачей и фельдшеров. Если они вам никогда не пригодятся, отлично.



Отдельная история в загородной медицине — передвижные амбулатории. Это врачи и фельдшеры районной больницы, которые на эдаких автодомах разъезжают по самым отдаленным поселкам по графику. К примеру, в Выборгском районе во вторник они в Вещево, Гончарово, Смирново, Лесогорском и Черничном. в среду — в Красной Долине, Камышовке, Советском, Чулковке и Балтийске. Работают недолго — в основном, с 10 до 14, а где-то и вовсе с 12:30 до 13:00. Но шанс зацепить их и хотя бы взять телефон на всякий случай есть. Однако надо понимать, их основная специализация — плановая помощь местным жителям. Осмотры, прием анализов, кардиограммы.



Технологии дошли даже до самых отдаленных точек Ленобласти. Например, весьма отдаленных Ярославичах Подпорожского района вполне можно взять номерок через интернет на сайте районной больницы. Правда, это опция только для местных. Для дачников куда актуальнее сотовый телефон местной неотложной помощи на первой страницы этого сайта.



Но есть и обратная сторона такой цифровой открытости. На том же сайте размещено с десяток объявлений о вакансиях врачей-специалистов, включая травматолога. Его ищут на зарплату 76 тысяч + 50 тысяч соцпомощь. Для тех, кто том районе срочно ищет помощь как раз по поводу своей травмы, такая информация не обнадеживает.

Писать полный список всех поселковых амбулаторий и ФАПов в Ленобласти смысла нет — их слишком много. Достаточно сказать, что все они есть на сайтах районных больниц, а вот их список уже короче.