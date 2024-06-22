«Заползла за забор ГАИ». Петербуржец встретил змею у отдела полиции

Читатель «Фонтанки» встретил редкую для каменных джунглей петербурженку. Змея переползла тротуар на Левашовском проспекте и скрылась за забором административного здания.
Александр заметил пресмыкающееся 22 июня у дома 20, литер А, по Левашовскому проспекту, в котором располагается отдел ГИБДД УМВД России по Петроградскому району. Вид змеи опасений не вызвал: внешне она напомнила безобидного ужа. «Она заползла за забор ГАИ», — отметил очевидец. Дальнейшая её судьба неизвестна.
Если вы заметили змею на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по круглосуточному телефону: (812) 417–59–36. При встрече со змеёй главное не делать резких движений и дать ей возможность уползти. Не пытайтесь поймать или убить животное. Оно одним движением может отправить вас в реанимацию.
Между тем в Анталье из-за жары змеи с тали массово заползать в жилые дома, офисы, а также в автомобили.