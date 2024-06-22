Из-за жара в Анталье змеи массово заползают в дома и машины

С повышением температуры в Анталье (Турция) в домах, на рабочих местах и в автомобилях стали появляться змеи. Об этом 22 июня сообщает Halk TV.

Пожарные ежедневно проводят по 10–15 операций по спасению змей. Всего в этом сезоне были пойманы в помещениях и выпущены на волю 106 пресмыкающихся. Ареал обитания змей сокращается в связи с интенсивным строительством, отмечается в публикации.



Пожарные спасают не только змей (помимо собственно тушения пожаров). В этом году в Анталье выручили из беды 825 животных: кошек, собак и птиц.

