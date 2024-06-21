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    В Петербурге тяжело ранен семиклассник, задержан его оппонент из девятого

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    Семиклассника одной из школ Кировского района Петербурга ранили ножом на Тракторной улице. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 июня, подросток помещен в реанимацию.

    Накануне вечером в полицию позвонил юноша и сообщил, что его знакомого ранили. На место прибыли ближайшие наряды. По подозрению в совершении преступления удалось задержать учащегося девятого класса, живущего рядом с местом происшествия. Подростка доставили в 31-й отдел полиции. Потерпевшего же госпитализировали в детскую больницу святой Марии Магдалины с проникающим ранением грудной клетки.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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