В Петербурге тяжело ранен семиклассник, задержан его оппонент из девятого

Семиклассника одной из школ Кировского района Петербурга ранили ножом на Тракторной улице. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 июня, подросток помещен в реанимацию.
Накануне вечером в полицию позвонил юноша и сообщил, что его знакомого ранили. На место прибыли ближайшие наряды. По подозрению в совершении преступления удалось задержать учащегося девятого класса, живущего рядом с местом происшествия. Подростка доставили в 31-й отдел полиции. Потерпевшего же госпитализировали в детскую больницу святой Марии Магдалины с проникающим ранением грудной клетки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.