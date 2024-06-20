Камера сняла, как «Ленд Ровер» подмял под себя юного велосипедиста в Пушкине

«Фонтанка.ру»
ДТП в Пушкинском районе Петербурга, где под колесами внедорожника пострадал ребенок, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Зрелище — жутковатое.
Напомним, около полудня 19 июня на улице Генерала Хазова в Пушкине Land Rover Defender сбил 8-летнего велосипедиста. На записи видно, как дорогу по «зебре» переходит женщина с коляской, а следом, в паре метров, на дорогу выезжает мальчик на велосипеде. Он не спешился и вырулил прямо перед «носом» внедорожника. Машина ударила ребенка в плечо, подмяла под себя вместе с велосипедом и остановилась уже за пешеходным переходом.
Мальчик в результате получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Сообщалось, что водитель «Ленд Ровера» в этом году привлекался за нарушения ПДД уже 13 раз.