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    Камера сняла, как «Ленд Ровер» подмял под себя юного велосипедиста в Пушкине

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    «Фонтанка.ру»

    ДТП в Пушкинском районе Петербурга, где под колесами внедорожника пострадал ребенок, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Зрелище — жутковатое.

    Напомним, около полудня 19 июня на улице Генерала Хазова в Пушкине Land Rover Defender сбил 8-летнего велосипедиста. На записи видно, как дорогу по «зебре» переходит женщина с коляской, а следом, в паре метров, на дорогу выезжает мальчик на велосипеде. Он не спешился и вырулил прямо перед «носом» внедорожника. Машина ударила ребенка в плечо, подмяла под себя вместе с велосипедом и остановилась уже за пешеходным переходом.

    Мальчик в результате получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Сообщалось, что водитель «Ленд Ровера» в этом году привлекался за нарушения ПДД уже 13 раз.

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