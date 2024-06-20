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    «Дефендер» в Пушкине отправил мальчика в больницу

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    Ребенок пострадал в результате ДТП в Пушкине. Подробности стали известны «Фонтанке» 20 июня.

    ДТП произошло 19 июня в 12:15 на улице Генерала Хазова, 47. По предварительным данным, 44-летний петербуржец на своем «Ленд Ровере Дефендере» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 8-летнего мальчика, переезжавшего дорогу, не спешившись. Взрослых рядом не было. В состоянии средней тяжести ребенка доставили в детскую городскую больницу №1.

    Про водителя известно, что он в этом году уже 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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