Судебная драма. Российская компания требует компенсацию убытков от китайских партнеров

Российская компания Zurbagan Shipping LLC подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к китайской компании CS Flourish LTD, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма и предмет иска не опубликованы, и судьба искового заявления пока не определена. Предположения о предмете спора можно сделать на основе уже имеющихся в арбитраже дел. Начиная с января этого года Zurbagan Shipping LLC уже трижды обращалась в арбитраж с требованием арестовать судно «CS Flourish». Все три раза ответчиком по делу выступала компания CS Flourish LTD (Китай), но в паре с Continental Dry Bulk LTD (Маршалловы острова).

Как указывала Zurbagan Shipping LLC в иске, с компанией Continental Dry Bulk LTD она заключила договор тайм-чартера на судно «CS Flourish», принадлежащее CS Flourish LTD. Однако в оговоренный контрактом срок — 25 февраля — судно заказчику не передали, контракт пришлось расторгнуть, что обернулось заявителю убытками в 1,6 миллиона долларов США и 159,9 тысячи евро. Заявитель просил наложить обеспечительные меры в виде ареста на судно, которое в тот момент следовало в порт Ванино Хабаровского края, а также запретить капитану морского порта Ванино выдавать разрешение на выход судна.

В арбитраже указали, что, исходя из кодекса торгового мореплавания РФ, судно можно арестовать только по морскому требованию, к которому относится ущерб в процессе эксплуатации судна, а тайм-чартер сюда никаким образом не пришьешь. И вообще в соответствии с тайм-чартером контракт регулируется и должен толковаться в соответствии с английским правом, а следовательно, и возникшие на этом фоне споры надо разбирать в арбитраже в Лондоне. И дважды заявление осталось без удовлетворения.

Оба решения суда истец пытался оспорить, но 13-й апелляционный суд его не поддержал, сейчас материалы по обоим делам направлены в кассационную инстанцию — АС Северо-Западного округа.