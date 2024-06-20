Организаторы Форума объединенных культур раскрыли его тему в 2024 году и подробности

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Форума объединенных культур, который, как сообщала «Фонтанка», пройдет в Петербурге 12–14 сентября, обсудили подробности его проведения.
Тема форума в этом году сформулирована так: «Культура
В 2024 году вновь будет вручена Эрмитажная премия — с 2023 года она вручается двум знаковым деятелям культуры — одному гражданину России и одному иностранному гражданину — за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога. В прошлом году лауреатами были названы дирижер, художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев и испанский хореограф, художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато.
Основными площадками деловой программы форума вновь станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. На форум ожидают около 1700 участников. В рамках мероприятия пройдут события, посвященные председательству России в СНГ и БРИКС и перспективам международного культурного сотрудничества.