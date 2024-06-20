Организаторы Форума объединенных культур раскрыли его тему в 2024 году и подробности

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Форума объединенных культур, который, как сообщала «Фонтанка», пройдет в Петербурге 12–14 сентября, обсудили подробности его проведения.



Тема форума в этом году сформулирована так: «Культура XXI века : суверенитет или глобализм?» А деловая программа включает 10 тематических направлений: «Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?», «Искусственный интеллект и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыка», «Цирк», «Музеи».

