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    Организаторы Форума объединенных культур раскрыли его тему в 2024 году и подробности

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    На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Форума объединенных культур, который, как сообщала «Фонтанка», пройдет в Петербурге 12–14 сентября, обсудили подробности его проведения.

    Тема форума в этом году сформулирована так: «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» А деловая программа включает 10 тематических направлений: «Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?», «Искусственный интеллект и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыка», «Цирк», «Музеи».

    В 2024 году вновь будет вручена Эрмитажная премия — с 2023 года она вручается двум знаковым деятелям культуры — одному гражданину России и одному иностранному гражданину — за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога. В прошлом году лауреатами были названы дирижер, художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев и испанский хореограф, художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато.

    Основными площадками деловой программы форума вновь станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. На форум ожидают около 1700 участников. В рамках мероприятия пройдут события, посвященные председательству России в СНГ и БРИКС и перспективам международного культурного сотрудничества.

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