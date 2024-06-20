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    Форум объединенных культур в Петербурге пройдет 12–14 сентября

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    Форум объединенных культур — как с 2023 года, после перерыва в проведении, стал называться Культурный форум — запланирован в Петербурге на 12–14 сентября. Эту информацию источника ТАСС подтвердили «Фонтанке» участники совещания оргкомитета, которое прошло 19 июня под руководством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

    О том, что форум пройдет в сентябре, ранее говорила министр культуры Ольга Любимова. В предыдущие годы культурный форум в Петербурге проводился в ноябре. Так, в 2023 году он прошел с 16 по 18 ноября. Тогда обсуждалось, что его площадками в 2024 году могут стать Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр в Кронштадте — соглашение об этом подписывали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимир Кехман.

    В 2023 году к участию в Форуме объединенных культур, по словам Татьяны Голиковой, заявилось 73 страны и 56 культурных делегаций. Площадками для форума традиционно были Восточное крыло Главного штаба Эрмитажа, Этнографический музей и Капелла. В 2020-м и 2021-м форум отменяли из-за пандемии, а за месяц до запланированного мероприятия в 2022 году было принято решение отменить и его.

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