Форум объединенных культур в Петербурге пройдет 12–14 сентября

Форум объединенных культур — как с 2023 года, после перерыва в проведении, стал называться Культурный форум — запланирован в Петербурге на 12–14 сентября. Эту информацию источника ТАСС подтвердили «Фонтанке» участники совещания оргкомитета, которое прошло 19 июня под руководством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.



О том, что форум пройдет в сентябре, ранее говорила министр культуры Ольга Любимова. В предыдущие годы культурный форум в Петербурге проводился в ноябре. Так, в 2023 году он прошел с 16 по 18 ноября. Тогда обсуждалось, что его площадками в 2024 году могут стать Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр в Кронштадте — соглашение об этом подписывали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимир Кехман.

