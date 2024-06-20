Беглов сдал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Губернатор Александр Беглов 20 июня сдал документы для регистрации кандидатом в горизбирком. По словам собеседника «Фонтанки», он сдал полный пакет документов, включая подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для регистрации.



Беглов идет на выборы от «Единой России». Это значит, что подписи жителей для регистрации ему собирать не нужно. Решение о регистрации Беглова будет принято на следующей неделе, рассказал собеседник в избирательной комиссии.



Ранее сообщалось, что вместе с пакетом документов Беглов принес список кандидатов в сенаторы. Номером один в этом списке стала Валентина Матвиенко, которая сейчас представляет Петербург в Совете Федерации.

