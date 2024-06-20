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    Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от Петербурга, сообщает ТАСС.

    В настоящее время Матвиенко (бывшая губернатор Петербурга) занимает пост председателя Совета Федерации именно в этом статусе.

    По данным ТАСС, кандидатов в сенаторы Беглов представил, подавая документы на регистрацию в качестве кандидата на должность петербургского главы. Выборы губернатора Северной столицы состоятся в сентябре. 4 июня, как писала «Фонтанка», большинство муниципалов сдали свои подписи, в том числе за действующего губернатора Александра Беглова, который выдвинут «Единой Россией».

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