Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора от Петербурга, сообщает ТАСС.
В настоящее время Матвиенко (бывшая губернатор Петербурга) занимает пост председателя Совета Федерации именно в этом статусе.
По данным ТАСС, кандидатов в сенаторы Беглов представил, подавая документы на регистрацию в качестве кандидата на должность петербургского главы. Выборы губернатора Северной столицы состоятся в сентябре. 4 июня, как писала «Фонтанка», большинство муниципалов сдали свои подписи, в том числе за действующего губернатора Александра Беглова, который выдвинут «Единой Россией».