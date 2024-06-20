Микроавтобус сбил 15-летнюю девочку на Маршала Жукова. Зеленый горел всем

Девочка-подросток пострадала под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга. ДТП произошло по частой схеме с правым поворотом.



В 19:30 19 июня у дома 29 по проспекту Маршала Жукова 63-летний житель Петербурга на FIAT Ducato сбил на регулируемом пешеходном переходе 15-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 20 июня. Автомобилист поворачивал направо по зеленой стрелке светофора, девочка тоже шла на свой зеленый.

В результате девочка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП ведется проверка. Водитель «Фиата» в этом году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.