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    Микроавтобус сбил 15-летнюю девочку на Маршала Жукова. Зеленый горел всем

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    Девочка-подросток пострадала под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга. ДТП произошло по частой схеме с правым поворотом.

    В 19:30 19 июня у дома 29 по проспекту Маршала Жукова 63-летний житель Петербурга на FIAT Ducato сбил на регулируемом пешеходном переходе 15-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 20 июня. Автомобилист поворачивал направо по зеленой стрелке светофора, девочка тоже шла на свой зеленый.

    В результате девочка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП ведется проверка. Водитель «Фиата» в этом году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.

    Всего, по данным УГИБДД Петербурга и Ленобласти, за 19 июня на петербургских дорогах произошло 271 ДТП, а на областных — 55. Пострадавшие были в 13 и трех случаях соответственно. В Петербурге травмы получили 11 взрослых и трое детей. Так, на улице Генерала Хазова в первом часу дня Land Rover Defender сбил 8-летнего мальчика, который переезжал дорогу по нерегулируемой «зебре» на велосипеде. В Ленобласти в дорожных авариях пострадали четверо, все — взрослые. Погибших за сутки не было в обоих регионах.

    Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО
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    Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО

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