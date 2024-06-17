Группа «Кино» сыграет два концерта в Петербурге. В программе — недавно перезаписанный альбом 1985 года «Это не любовь»

21 июня в Ледовом дворце и 22 июня в общественном пространстве «Севкабель Порт» состоятся концерты рок-группы «Кино». В обновленную программу «История этого мира» войдут композиции из альбома 1985 года «Это не любовь», перезаписанные в конце 2023 года . 12+

Тогда сын Виктора Цоя и участник группы Александр Цой рассказывал, что между новым качеством песен и их оригинальным звучанием — «огромная пропасть» . «Звучание настолько бедное, что песни слушателям приходится достраивать в своем воображении. И мы можем попытаться переписать их так, как они звучат у нас в голове. Хотя если честно, получилось даже лучше, чем мы думали, всё богатство музыки раскрылось только в процессе записи», — пояснил он.

Название программы «История этого мира», в поддержку которой пройдет концерт в Ледовом, отсылает к малоизвестной песне группы «Вопрос». «Мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана. Поэтому программа называется "История этого мира"», — рассказал Цой-младший.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Кино» планирует обновить всю концепцию своего выступления, включая свет и видеоряд. Его изюминкой станут ранее не использовавшиеся архивные видеозаписи, а также анимация: пресс-атташе группы поясняла «Фонтанке», что под некоторые песни мультипликаторы рисуют отдельные видео.

