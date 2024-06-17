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    Группа «Кино» сыграет два концерта в Петербурге. В программе — недавно перезаписанный альбом 1985 года «Это не любовь»

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    21 июня в Ледовом дворце и 22 июня в общественном пространстве «Севкабель Порт» состоятся концерты рок-группы «Кино». В обновленную программу «История этого мира» войдут композиции из альбома 1985 года «Это не любовь», перезаписанные в конце 2023 года. 12+

    Фото: афиша концертов
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    Тогда сын Виктора Цоя и участник группы Александр Цой рассказывал, что между новым качеством песен и их оригинальным звучанием — «огромная пропасть». «Звучание настолько бедное, что песни слушателям приходится достраивать в своем воображении. И мы можем попытаться переписать их так, как они звучат у нас в голове. Хотя если честно, получилось даже лучше, чем мы думали, всё богатство музыки раскрылось только в процессе записи», — пояснил он.

    Название программы «История этого мира», в поддержку которой пройдет концерт в Ледовом, отсылает к малоизвестной песне группы «Вопрос». «Мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана. Поэтому программа называется "История этого мира"», — рассказал Цой-младший.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Кино» планирует обновить всю концепцию своего выступления, включая свет и видеоряд. Его изюминкой станут ранее не использовавшиеся архивные видеозаписи, а также анимация: пресс-атташе группы поясняла «Фонтанке», что под некоторые песни мультипликаторы рисуют отдельные видео.

    В общественном пространстве «Севкабель Порт» под открытым небом «Кино» в формате Party After Party представит ту же программу. Весной 2021 года на территории пространства коллектив уже записал концертный альбом под названием «Кино в Севкабеле».

    «Кино» — одна из главных советских рок-группа 1980-х. Спустя почти 30 лет после смерти ее бессменного лидера Виктора Цоя осенью 2019 года музыканты из разных составов коллектива воссоединились и разработали концепцию проекта, в рамках которого настоящий голос Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей, накладывается на живое исполнение песен с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном.

    Самунин Кирилл

    Фото: афиша концертов

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