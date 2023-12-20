Музыканты «Кино» перезаписали альбом «Это не любовь»

Группа «Кино» переиздаст альбом 1985 года «Это не любовь». Об этом рассказали в менеджменте группы.



Новая запись уже была сделана осенью 2023 года на студии «Добролет» — в ней приняли участие музыканты «Кино»: Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов, а также продюсер Александр Цой.

На YouTube выложена одна из песен с пластинки — «Город».

