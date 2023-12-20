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    Музыка

    Музыканты «Кино» перезаписали альбом «Это не любовь»

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    Группа «Кино» переиздаст альбом 1985 года «Это не любовь». Об этом рассказали в менеджменте группы.

    Новая запись уже была сделана осенью 2023 года на студии «Добролет» — в ней приняли участие музыканты «Кино»: Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов, а также продюсер Александр Цой.

    На YouTube выложена одна из песен с пластинки — «Город».

    Автор: Группа «Кино» / YouTube

    «Качество записи в начале 80-х не позволило полностью оценить эти песни: вроде бы все инструменты слышно, но цельной картинки нет, — объясняет замысел проекта Александр. — Спустя 40 лет эта музыка получает тот звук, которого она заслуживает».

    Выход альбома рассчитан на февраль 2024-го — вместе с видео из студии.

    Также ожидается концертная программа с новым-старым альбомом — выступление запланировано на май в Москве.

    15 марта 2021 года состоялся выход нового концертного альбома группы под названием «Кино в Севкабеле». 22 декабря 2022 года вышел альбом «12 22», в который вошли все студийные записи в современном звучании за прошедшие десять лет.

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