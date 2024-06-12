Оружейный завод судится за 2 миллиона с компанией брата Максима Галкина*

Завод им. В. А. Дегтярева из Владимирской области, который производит оружие и боеприпасы, подал в Арбитражный суд Москвы иск на 2,1 миллиона рублей к ООО «Оружейные мастерские», 25% доли в котором принадлежит брату признанного в России иноагентом шоумена Максима Галкина Дмитрию, следует из картотеки арбитражных дел.



Иск подан в начале июня, 7 июня его приняли к производству. Исходя из определения, суд намерен рассмотреть иск в порядке упрощенного производства (судебные заседания по подобным делам не назначаются, участников процесса о времени и месте не извещают. — Прим. ред.). Срок рассмотрения еще не назначен, и до 1 июля у сторон есть время, чтобы представить доказательства и заявление отозвать, а до 22 июля 2024 года представить суду и друг другу объяснения и возражения по существу спора. Подробности претензий в материалах суда не раскрываются, однако указано, что задолженность возникла по договору поставки, заключенному в январе 2023 года.

