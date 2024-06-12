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    Оружейный завод судится за 2 миллиона с компанией брата Максима Галкина*

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    Завод им. В. А. Дегтярева из Владимирской области, который производит оружие и боеприпасы, подал в Арбитражный суд Москвы иск на 2,1 миллиона рублей к ООО «Оружейные мастерские», 25% доли в котором принадлежит брату признанного в России иноагентом шоумена Максима Галкина Дмитрию, следует из картотеки арбитражных дел.

    Иск подан в начале июня, 7 июня его приняли к производству. Исходя из определения, суд намерен рассмотреть иск в порядке упрощенного производства (судебные заседания по подобным делам не назначаются, участников процесса о времени и месте не извещают. — Прим. ред.). Срок рассмотрения еще не назначен, и до 1 июля у сторон есть время, чтобы представить доказательства и заявление отозвать, а до 22 июля 2024 года представить суду и друг другу объяснения и возражения по существу спора. Подробности претензий в материалах суда не раскрываются, однако указано, что задолженность возникла по договору поставки, заключенному в январе 2023 года.

    Как следует из данных платформы СПАРК, завод имени Дегтярева производит оружие и боеприпасы, а также гражданскую технику. История завода уходит корнями вглубь прошлого столетия, строительство началось в 1916-м по контракту для строительства ручных пулеметов Мадсена (Дания), в 1927 году здесь было запущено серийное производство ручного пулемета «ДП» (Дегтярева пехотный), следует из открытой информации на сайте завода.

    Видом деятельности ООО «Оружейные мастерские» указано также производство оружия и боеприпасов, однако на сайте завода сделан упор на навесное оборудование к спецтехнике. Дмитрий Галкин владеет 25% доли в компании. Финансовые документы обоих заводов закрыты. Последнюю отчетность «Оружейные мастерские» публиковали в 2020 году, год они закрыли с чистой прибылью в 11,7 миллиона рублей при выручке 896 миллионов. Последняя отчетность завода Дегтярева опубликована в 2021 году: компания заработала 2,3 миллиарда чистой прибыли и сумела выручить 23 миллиарда рублей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в компанию Дмитрия Галкина пришли с обысками.

    * Признан в РФ иностранным агентом в 2022 году.

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