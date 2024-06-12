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    Минобороны рассказало о групповом ударе по стоянкам самолетов и инфраструктуре ВСУ

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    Групповой удар высокоточным оружием по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ нанесен 12 июня. Об этом сообщает Минобороны России.

    Помимо авиационной базы удар нанесен по местам подготовки безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

    «Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.

    Отмечается, что помимо высокоточного оружия большой дальности использовались БПЛА.

    Добавим, что накануне президент России обсуждал ход и дальнейшие планы спецоперации с главой Минобороны, начальником Генштаба и руководителями военных округов.

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