Минобороны рассказало о групповом ударе по стоянкам самолетов и инфраструктуре ВСУ

Групповой удар высокоточным оружием по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ нанесен 12 июня. Об этом сообщает Минобороны России.
Помимо авиационной базы удар нанесен по местам подготовки безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.
Отмечается, что помимо высокоточного оружия большой дальности использовались БПЛА.
Добавим, что накануне президент России обсуждал ход и дальнейшие планы спецоперации с главой Минобороны, начальником Генштаба и руководителями военных округов.