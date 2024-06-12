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    Евросоюз планирует ввести санкции против «Совкомфлота». Штаб-квартира судоходной компании — в Петербурге

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    Власти Евросоюза готовятся ввести санкции против судоходной компании «Совкомфлот», суда которой якобы участвуют в транспортировке продукции для оборонной сферы России. Об этом пишет Bloomberg 11 июня со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

    «Крупнейшая судоходная компания в России, «Совкомфлот» — одна из ключевых компаний, помогавших перевозить российскую нефть на фоне западных ограничений, введенных на страну после начала военной операции на Украине в 2022 году», сообщают авторы статьи. Помимо этого, по их утверждению, 13 судов компании занимаются доставкой «товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, а также содействуют расширению российского энергетического сектора».

    Таким образом, введенные санкции ЕС станут дополнением и развитием ограничений, введенных против «Совкомфлота» Соединенными штатами Америки в феврале текущего года.

    Акционерное коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот» (АКП «Совкомфлот») было создано на основании приказа Министерства морского флота СССР от 3 июня 1988 года. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. 82,8% акций компании принадлежат государству, а 17,2% частным инвесторам.

    Помимо США, «Совкомфлот» находится в санкционных списках Велико­британии, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

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    СовкомфлотСанкцииЕвросоюз
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