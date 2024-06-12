Евросоюз планирует ввести санкции против «Совкомфлота». Штаб-квартира судоходной компании — в Петербурге

Власти Евросоюза готовятся ввести санкции против судоходной компании «Совкомфлот», суда которой якобы участвуют в транспортировке продукции для оборонной сферы России. Об этом пишет Bloomberg 11 июня со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

«Крупнейшая судоходная компания в России, «Совкомфлот» — одна из ключевых компаний, помогавших перевозить российскую нефть на фоне западных ограничений, введенных на страну после начала военной операции на Украине в 2022 году», сообщают авторы статьи. Помимо этого, по их утверждению, 13 судов компании занимаются доставкой «товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, а также содействуют расширению российского энергетического сектора».