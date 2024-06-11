Спецназ израильской полиции показал, как спасли петербуржца из плена ХАМАС — видео от первого лица

Видео спасения заложников, захваченных ХАМАС во время атаки на Израиль, опубликовало Спецподразделение полиции Израиля ЯМАМ 11 июня в Youtube.
Среди четверых освобожденных заложников — 27-летний петербуржец Андрей Козлов. На видеозаписи, сделанной одним из спецназовцев, слышно, как бойцы, ворвавшиеся в здание, где держали заложников, называют Андрея по имени.
Заложники провели в плену 8 месяцев. Андрей Козлов родом из Сестрорецка, в Израиль уехал по программе репатриации в 2022 году. В день атаки ХАМАС на Израиль, 7 октября 2023 года, мужчина работал охранником на фестивале Nova в окрестностях города Нетивот. Родители, потерявшие связь с сыном в тот же день, встретились с ним в Израиле 9 июня.