Поющих «под фанеру» артистов планируют обязать уведомлять об использовании фонограммы. Иначе — деньги назад

В России могу обязать уведомлять об использовании фонограммы. Соответствующий законопроект Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.



В случае принятия закона, организаторы концертов на афишах и билетах должны будут писать о том, что услышат зрители — фонограмму или живой звук. Требование распространяется и на рекламу.



«Документ законодательно закрепляет понятие «плюсовая фонограмма», одновременно предоставляя регионам право устанавливать на своих территориях порядок использования таких фонограмм и информирования потребителей об их использовании», — уточняет информагентство.



Артисты должны будут сообщить организаторам мероприятия о том, что поют под фонограмму. Зрители смогут вернуть деньги за билеты, если их заранее не предупредят о фонограмме на концерте. За ложную информацию о звуке исполнителям и администраторам может грозить административная ответственность.



По мнению Госсобрания Республики Башкортостан, сейчас артисты часто поют под фонограмму, обманывая зрителей.



«Данное обстоятельство вводит в заблуждение заплативших за концерт зрителей, свидетельствует о неуважении к своим зрителям, <...> и, по сути, суррогате предоставляемой услуги», — говорится в пояснительной записке.



С 2023 года в Киргизии артистам запретили петь под фонограмму. С живым звуком теперь выступают как в госучреждениях, так и на культурно-массовых мероприятиях.

