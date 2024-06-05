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    Поющих «под фанеру» артистов планируют обязать уведомлять об использовании фонограммы. Иначе — деньги назад

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    4 комментария

    В России могу обязать уведомлять об использовании фонограммы. Соответствующий законопроект Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

    В случае принятия закона, организаторы концертов на афишах и билетах должны будут писать о том, что услышат зрители — фонограмму или живой звук. Требование распространяется и на рекламу.

    «Документ законодательно закрепляет понятие «плюсовая фонограмма», одновременно предоставляя регионам право устанавливать на своих территориях порядок использования таких фонограмм и информирования потребителей об их использовании», — уточняет информагентство.

    Артисты должны будут сообщить организаторам мероприятия о том, что поют под фонограмму. Зрители смогут вернуть деньги за билеты, если их заранее не предупредят о фонограмме на концерте. За ложную информацию о звуке исполнителям и администраторам может грозить административная ответственность.

    По мнению Госсобрания Республики Башкортостан, сейчас артисты часто поют под фонограмму, обманывая зрителей.

    «Данное обстоятельство вводит в заблуждение заплативших за концерт зрителей, свидетельствует о неуважении к своим зрителям, <...> и, по сути, суррогате предоставляемой услуги», — говорится в пояснительной записке.

    С 2023 года в Киргизии артистам запретили петь под фонограмму. С живым звуком теперь выступают как в госучреждениях, так и на культурно-массовых мероприятиях.

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    ЗаконопроектФонограмма на концертах
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    Комментарии 4

    Су Люк Ын05 Июн 2024 в 14:27
    недобрая Новость для всех таких как Мы!
    +1−0
    Огромная польза!05 Июн 2024 в 14:27
    Конец российскому шоубизнесу?
    +1−0
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