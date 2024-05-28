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    Редкая по красоте вспышка на Солнце — на видео. Плазма растекается по линиям магнитного поля

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    Видеозапись потрясающе красивой вспышки, произошедшей на Солнце 27 мая, опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Кадры поступили с околоземной орбиты. Вещество из области взрыва разлетается со скоростью около 1000 км/с.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

    «Вспышка X2.8 от 27 мая 2024 года. Видео сделано на основе фотографий, полученных обсерваторией SDO в спектральном диапазоне 30.4 нм», — отмечается в сообщении.

    Взрыв выбросил в космос холодные массы вещества из нижних слоёв солнечной атмосферы. Солнечный газ, находясь в состоянии плазмы, при движении растекается по линиям магнитного поля и образует петли. У поверхности звезды, где поле сильное, они ярко выраженные, а наверху, где поле ослабевает, распадающиеся. Снизу видны фрагменты вещества, которые падают обратно на Солнце: их скорости не хватает для преодоления солнечной гравитации.

    Возможно, эту вспышку породила возвращающаяся к Земле активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10–12 мая. Пока влияние вспышки на нашу планету исключено.

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