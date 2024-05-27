«Туалетная бумага и кое-что еще». Петербуржцы обнаружили сброс нечистот в Неву

Нева наполнилась нечистотами, тянущимися со стороны домов на набережной Кутузова, об этом днем 27 мая сообщили читатели «Фонтанки». Вероятно, за мутными сбросами не уследил Водоканал.
«В Неву идёт слив канализации, прямо напротив дома 2 по набережной Кутузова, течет бумага туалетная, и другое. Корюшка аж кишит», — сообщил Павел, читатель «Фонтанки».
Росприроднадзор
СЗМУ Росприроднадзора после запроса «Фонтанки» проверило информацию о сбросе мутных стоков в Неву. В рамках проведенного осмотра сброс подтвердился.
Как оказалось, сброс осуществляется через центральный общесплавной (ЦО) выпуск №13 — один из немногих оставшихся в городе прямых выпусков, через который сточные воды попадают в акваторию без очистки. Выпуск заглублен и является общесплавным. На него поступают хозяйственно-бытовые стоки жителей Центрального района, а также инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей. Всего в данном месте канализуются стоки 70 абонентов, выпуск находится на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«В настоящий момент ведомство готовит документы для объявления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предостережения о недопустимости нарушения требований к охране водных объектов и необходимости принятия мер, направленных на усиление контроля за абонентами и сбрасываемыми сточными водами через общесплавной выпуск ЦО-13 <...> для соблюдения установленных нормативов качества стоков», — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
В ГУП «Водоканал» подтвердили «Фонтанке», что речь идет о действующем прямом канализационном общесплавном выпуске предприятия в реку Нева ЦО-13. «Направили бригаду для дополнительного обследования», — заявили там.
«Фонтанка» писала, как мутно-коричневые разводы замечали в мае 2021 года. Однако тогда напротив места сброса промышленные альпинисты осуществляли мойку фасада здания. Так что, разводы в акватории могли быть следствием проводимых работ по благоустройству.