«Туалетная бумага и кое-что еще». Петербуржцы обнаружили сброс нечистот в Неву

Нева наполнилась нечистотами, тянущимися со стороны домов на набережной Кутузова, об этом днем 27 мая сообщили читатели «Фонтанки». Вероятно, за мутными сбросами не уследил Водоканал.

«В Неву идёт слив канализации, прямо напротив дома 2 по набережной Кутузова, течет бумага туалетная, и другое. Корюшка аж кишит», — сообщил Павел, читатель «Фонтанки».