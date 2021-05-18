Жители Петербурга пожаловались на появление мутно-коричневых разводов в акватории Невы в районе набережной Кутузова возле Литейного моста в центре города. На место выехали специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, которые данную информацию подтвердили.
Управление Росприроднадзора по Северо-Западу
Как сообщили в ведомстве 18 мая, проведённое обследование показало, что загрязнённые стоки поступали в Неву из выпуска ЦО-13, находящегося на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», через который осуществляется отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и бюджетных учреждений Центрального района. Кроме этого, на выпуск поступают поверхностные и инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей. Всего в данном месте канализуются стоки 70 абонентов, уточнили в Росприроднадзоре.
При этом в момент осмотра напротив места сброса промышленные альпинисты осуществляли мойку фасада здания. Разводы на акватории могут быть следствием проводимых работ по благоустройству, отметили в ведомстве.
По факту загрязнения реки Невы в адрес ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Росприроднадзор намерен внести предостережение.