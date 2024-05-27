Медведев посетил полигон в Ленобласти и наградил военных

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 мая встретился с военнослужащими на полигоне во Всеволожском районе Ленинградской области.



Медведев посетил полигон «Песочненский» в Сертолово, сообщает РИА «Новости». Там он встретился с теми, кто заключил контракт с Вооруженными силами РФ, и вручил военным государственные награды.

Как пишет ТАСС, Медведеву продемонстрировали способные переносить боеприпасы FPV-дроны, а также детекторы дронов «Булат» и противодронные ружья.

Ранее сегодня Медведев встретился с жителями Петербурга в качестве председателя партии «Единая Россия». Он поддержал выдвижение Александра Беглова на губернаторские выборы. Также речь зашла о футбольном клубе «Зенит». Его шестую подряд победу в чемпионате России Медведев назвал «божьим промыслом».