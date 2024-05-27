Дмитрий Медведев: чемпионство «Зенита» — это промысел Божий

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал шестую подряд победу «Зенита» в чемпионате России Божьим промыслом. Об этом он заявил на встрече с жителями Санкт-Петербурга 27 мая.



«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита», и промысел Божий», — заявил Медведев.