Дмитрий Медведев: чемпионство «Зенита» — это промысел Божий

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал шестую подряд победу «Зенита» в чемпионате России Божьим промыслом. Об этом он заявил на встрече с жителями Санкт-Петербурга 27 мая.
«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита», и промысел Божий», — заявил Медведев.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Зенит» выиграл «на петербургских львиных зубах».
«Зенит» перед последним туром занимал второе место, на два очка отставая от московского «Динамо». Для успеха петербургский клуб должен был побеждать на своем поле и надеяться, что «Динамо» проиграет «Краснодару» в параллельном матче.
В итоге всё сложилось очень драматично, но удачно для сине-бело-голубых. «Зенит» сначала пропустил, но потом сумел сравнять и забить победный гол. А «Краснодар» обыграл «Динамо». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».