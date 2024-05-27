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    Суд признал законным арест фигуранта дела замминистра обороны Иванова. Не помогли даже благодарности от РПЦ

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    Московский городской суд 27 мая признал законным арест Александра Фомина — фигуранта дела замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Информацию подтвердила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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    Таким образом, апелляционная жалоба защитников Фомина была оставлена без удовлетворения, несмотря на то, что адвокаты предоставили суду массу «характеризующих материалов»: благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, военных органов СК за строительство и благотворительность во время эпидемии COVID-19 и СВО.

    телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Во время слушаний было установлено, что Александр Фомин, ранее возглавлявший компанию «Олимпситистрой», участвовал в строительстве укреплений для линии обороны в зоне СВО. Защита, выступавшая за изменение меры пресечения для Фомина, апеллировала к тому, что он является ветераном боевых действий.

    Басманный суд 24 апреля арестовал заместителя министра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий, и способствовал получению Ивановым взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

    Ранее сообщалось, что Фомин дал показания на Иванова.

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