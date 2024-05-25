FT: Будапешт блокирует решение ЕС о помощи Украине за счет замороженных активов РФ

Венгрия блокирует все решения ЕС, связанные с военной поддержкой Украины, в том числе и за счет замороженных за рубежом активов России. Об этом 25 мая сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.



Венгрия не стала накладывать вето на это решение, согласно которому предлагается выделить на военные нужды Киева до 2 млрд евро за счет российских активов, однако заблокировала принятие решения.



Издание уточняет, что «в целом [Венгрия] не имеет ничего против закона». Руководство ЕС уже предложило Будапешту компромиссный вариант, согласно которому венгерская доля заблокированных активов РФ не будет направляться на закупку Киевом вооружения.



В мае Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором подтвердила решение ЕС о выделении поддержки Украине за счет российских активов, а первые переводы должны поступить Киеву уже в июле текущего года.



В Кремле решение расценили как экспроприацию и нарушение международных норм финансово-экономической системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва будет следить за реализацией решения и подготовит ответ, который будет соответствовать интересам РФ «наилучшим образом».

