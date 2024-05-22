В Кремле прокомментировали решение ЕС использовать доходы от активов РФ

Решение Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине в Кремле считают экспроприацией и нарушением международных норм. Об этом на брифинге 22 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, в ЕС «осторожничают», понимая «потенциальную опасность таких решений» и их неизбежных последствий, поэтому пошли «по урезанному варианту». «Но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все эти доходы являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели идет в нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).