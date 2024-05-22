В Кремле прокомментировали решение ЕС использовать доходы от активов РФ

Решение Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине в Кремле считают экспроприацией и нарушением международных норм. Об этом на брифинге 22 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в ЕС «осторожничают», понимая «потенциальную опасность таких решений» и их неизбежных последствий, поэтому пошли «по урезанному варианту». «Но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все эти доходы являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели идет в нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).
Он добавил, что в Кремле будут внимательно отслеживать, как решение ЕС будет реализовываться, и продолжают оценивать последствия и готовить ответ, который «будет наилучшим образом соответствовать» интересам РФ, передает ТАСС.
Накануне Европейская комиссия подтвердила решение ЕС об использовании доходов от замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины. Как говорится на сайте Совета ЕС, 90% чистой прибыли от замороженных российских активов, накопленной с 15 февраля 2024 года, будет передаваться в Европейский фонд мира, из которого финансируются военные поставки Украине, 10% пойдет на программы, финансируемые через бюджет ЕС. Депозитариям также разрешат временно сохранять 10% взноса для управления рисками.
Распределение финансирования будут пересматривать ежегодно. Первые переводы средств совершат уже в июле 2024 года.