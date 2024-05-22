Градозащитника Олега Мухина оштрафовали второй раз за сутки и отпустили после «карусели задержаний»

Петербургского градозащитника Олега Мухина 22 мая осудили второй раз за сутки. Василеостровский районный суд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия из-за коллективной фотосессии у дома Шредера XVIII века постройки. Судья назначила ему штраф в 25 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Мухина Алексей Савенков.

«Мы будем обжаловать это решение, мы не согласны даже со штрафом. Олег провел ночь в отделе полиции, где находился в камере для административных задержанных. На условия не жаловался, передачку получить удалось. Но, конечно, ему там было не до сна: он был в окружении дебоширов, хулиганов, лиц в алкогольном опьянении», — рассказал Савенков.

Градозащитника задержали у его дома утром 21 мая и оформили на него протокол за организацию коллективных фотосъемок у мясокомбината «Самсон» (имени Кирова) в октябре 2023 года. Вместе с единомышленниками он вышел к зданию с плакатами, призывающими признать памятником конструктивизма все корпуса «Самсона», обеспечить им государственную защиту и восстановление. Активисты сфотографировались и опубликовали это в Сети.

Днем 21 мая Московский районный суд назначил Мухину штраф за организацию градозащитной фотосессии в 30 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали вновь и отвезли в отдел полиции № 30 Василеостровского района. Там на него составили новый протокол за фотосессию у дома Шредера в ноябре 2023 года: тогда вместе с единомышленниками Мухин растянул баннер с призывом сохранить историческое здание. Рассмотреть новый протокол в день составления суд не смог, поэтому ночь с 21 на 22 мая мужчина провел в отделе полиции. Василеостровский районный суд вынес решение по этому делу только около двух часов дня.

Всего за сутки Мухин получил предписаний на штрафы в 55 тысяч рублей. Впрочем, по ст. 20.2 КоАП РФ, по которой были составлены протоколы, его могли отправить и под арест. «Почему меня задержали и осудили именно сейчас? У этого может быть много причин и много заинтересованных лиц. На День города мы с градозащитным сообществом планируем провести «Антипремию»: в торжественной обстановке объявить тех, кто принял самое активное участие в разрушении исторического наследия Петербурга за год. Я считаю, что город разрушали максимально упорно», — поделился Олег Мухин с «Фонтанкой».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как он попал в «карусель задержаний».