Обед многодетной матери с медвежатами в лесу Ленобласти попал на видео

В объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области попала многодетная медвежья семья. Косолапые наслаждались обедом, не заметив скрытую съемку. Кадрами поделились сотрудники заповедника в среду, 22 мая, в соцсетях.
«Мама-медведица с тремя малышами кормятся на свежей весенней траве», — написали в группе. Родительница в момент трапезы время от времени поглядывала на детенышей, а те водили носом по траве и осматривали окрестности.
В комментариях пользователи задались вопросом, не попала ли в кадр медвежья семья, за которой зоологи наблюдали с 2021 года. «Интересно, это та же мама, что четверых водила?» — написали под видео. Речь идет о семье косолапых из заповедника, которая уже обрела поклонников в Сети. Еще год назад специалисты заверяли, что мама-медведица должна была оставить своих подросших детей: они уже совсем большие. Но природа распорядилась иначе, и семейство продолжали находить на кадрах с фотоловушки.