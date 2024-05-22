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    Обед многодетной матери с медвежатами в лесу Ленобласти попал на видео

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    2 комментария

    В объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области попала многодетная медвежья семья. Косолапые наслаждались обедом, не заметив скрытую съемку. Кадрами поделились сотрудники заповедника в среду, 22 мая, в соцсетях.

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    «Мама-медведица с тремя малышами кормятся на свежей весенней траве», — написали в группе. Родительница в момент трапезы время от времени поглядывала на детенышей, а те водили носом по траве и осматривали окрестности.

    Автор:
    Нижне-Свирский государственный заповедник

    В комментариях пользователи задались вопросом, не попала ли в кадр медвежья семья, за которой зоологи наблюдали с 2021 года. «Интересно, это та же мама, что четверых водила?» — написали под видео. Речь идет о семье косолапых из заповедника, которая уже обрела поклонников в Сети. Еще год назад специалисты заверяли, что мама-медведица должна была оставить своих подросших детей: они уже совсем большие. Но природа распорядилась иначе, и семейство продолжали находить на кадрах с фотоловушки.

    Фото:
    Нижне-Свирский государственный заповедник

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