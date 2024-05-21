31 мая — круглый стол «Как подружиться с соседями в новом доме: соседские сообщества и кто их создает»

Жизнь в доме не ограничивается стенами своей квартиры, и хорошо, когда вокруг есть люди, с которыми хочется общаться. Для людей в новостройках соседское сообщество может быть особенно важным, поскольку оно помогает быстрее адаптироваться к новой среде, находить поддержку и помощь в случае необходимости, а также развивать новые дружеские связи. Оно способствует укреплению взаимодействия между соседями, созданию чувства принадлежности к определенному району и поддержанию безопасной и дружественной обстановки. О том, как сформировать соседское сообщество в новостройках, чтобы оно было органичным и создавалось с участием всех заинтересованных сторон, таких как девелоперы, управляющие компании и самих жителей — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Что такое соседское сообщество и почему его надо создавать?
- Какая роль отводится в формировании сообщества инициативным жителям? Как их выявить на этапе формирования сообщества?
- Должны ли девелопер или управляющая компания участвовать в создании сильного и дружного сообщества в новых районах?
- Как роли и обязанности должны быть распределены между девелопером, УК и жителями для эффективного взаимодействия в новых районах?
- Какая инфраструктура может помочь жителям в создании сообщества и его развитии?
- Каким образом можно стимулировать жителей принимать активное участие в жизни своего района и формировании его культуры?
- Какие лучшие практики формирования сообществ соседей можно выделить на основе опыта других районов Петербурга, других городов России или стран?
К участию в круглом столе приглашаются: застройщики жилья, управляющие компании, представители соседских сообществ.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол состоится в 12:00 31 мая 2024 года.
По вопросам участия обращаться: Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63