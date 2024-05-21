31 мая — круглый стол «Как подружиться с соседями в новом доме: соседские сообщества и кто их создает»

Жизнь в доме не ограничивается стенами своей квартиры, и хорошо, когда вокруг есть люди, с которыми хочется общаться. Для людей в новостройках соседское сообщество может быть особенно важным, поскольку оно помогает быстрее адаптироваться к новой среде, находить поддержку и помощь в случае необходимости, а также развивать новые дружеские связи. Оно способствует укреплению взаимодействия между соседями, созданию чувства принадлежности к определенному району и поддержанию безопасной и дружественной обстановки. О том, как сформировать соседское сообщество в новостройках, чтобы оно было органичным и создавалось с участием всех заинтересованных сторон, таких как девелоперы, управляющие компании и самих жителей — обсудим на круглом столе.

