Эрмитаж расскажет об авангарде и моде

Влиянию советского авангарда на моду посвящен первый цикл лектория Эрмитажа в Новой Голландии. 8 и 15 мая узнаем, как цветочки на тканях на время проиграли геометрическим фигурам.
В начале
Не сказать, что на самом производстве тканей отнеслись к предложениям художников с восторгом. Хотя такие принты были в моде (а в Узбекистане и Татарии даже увидели в геометрических фигурах что-то близкое), спустя несколько лет на ситце вновь стали «прорастать» травка, ягоды и цветочки. Тем не менее и в начале
О том удивительном периоде расскажет заведующая сектором новых поступлений Эрмитажа Марина Блюмин. 8 мая слушаем лекцию «Варвара Степанова и Любовь Попова: трансформации конструктивизма в текстиле и одежде», а 15 мая — «Текстиль революции в советской моде.
Александра Шеромова