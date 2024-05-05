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    Эрмитаж расскажет об авангарде и моде

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    Влиянию советского авангарда на моду посвящен первый цикл лектория Эрмитажа в Новой Голландии. 8 и 15 мая узнаем, как цветочки на тканях на время проиграли геометрическим фигурам. 12+

    Лиля Брик
    Лиля Брик Фото: Александр Родченко
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    В начале 1920-х перед московской Первой ситценабивной фабрикой встал серьезный вопрос: какие рисунки должны быть на тканях? Не прежние же «буржуазные». В газете «Правда» даже статья была опубликована: дескать, приглашаем современных художников примкнуть. Откликнулись Варвара Степанова и Любовь Попова, художниц потом назовут «амазонками авангарда». Есть довольно известная фотография Лили Брик в платке с рисунком, сделанным Степановой (автор фото — Александр Родченко).

    Варвара Степанова
    Варвара Степанова Фото: Александр Родченко
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    Не сказать, что на самом производстве тканей отнеслись к предложениям художников с восторгом. Хотя такие принты были в моде (а в Узбекистане и Татарии даже увидели в геометрических фигурах что-то близкое), спустя несколько лет на ситце вновь стали «прорастать» травка, ягоды и цветочки. Тем не менее и в начале 1930-х ученики художников-авангардистов экспериментировали: на тканях читались аббревиатуры КИМ (Коммунистический интернационал молодежи), МОПР (Международная организация помощи борцам революции), 4 и 5 («Пятилетку в четыре года»).

    О том удивительном периоде расскажет заведующая сектором новых поступлений Эрмитажа Марина Блюмин. 8 мая слушаем лекцию «Варвара Степанова и Любовь Попова: трансформации конструктивизма в текстиле и одежде», а 15 мая — «Текстиль революции в советской моде. 1920–30-е». Регистрация и подробности на сайте Новой Голландии в разделе «Образование». Лекции бесплатные, но вход на площадку «Сообщество» — 200 рублей. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Лиля Брик
    Лиля Брик Фото: Александр Родченко
    Варвара Степанова
    Варвара Степанова Фото: Александр Родченко

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