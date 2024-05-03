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    Изнасиловал, задушил и спрятал тело. Арестанту «Крестов» вменили преступление 2005 года

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    Дело об убийстве 22-летней девушки на Вознесенском проспекте, совершенное глубокой осенью 2005 года, раскрыто в Петербурге. Под подозрением — опытный сиделец, содержащийся в данный момент в «Крестах». Об этом «Фонтанке» стало известно 3 мая.

    Утром 22 ноября 2005 года во дворе дома 15 по Вознесенскому проспекту был найден труп 22-летней Натальи. Тело отправили на экспертизу, которая показала, что девушку изнасиловали, избили и задушили. Прокуратура возбудила уголовное дело. Правда, дальше этого следствие не продвинулось.

    Лишь в 2024 году удалось установить подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения, что к убийству петербурженки может быть причастен уроженец Хабаровска по имени Анатолий, которому на тот момент было 33 года. Анатолий к моменту совершения преступления уже был наказан судом за хищение государственного имущества, злостное хулиганство, попытки грабежа, изнасилования, а также за убийство при превышении пределов необходимой обороны.

    По предварительным данным, ночью 21 ноября Анатолий встретил на Вознесенском незнакомку, затащил ее в парадную дома № 15, где нанес девушке несколько ударов по голове, затем изнасиловал и задушил. Тело мужчина спрятал на наружной лестнице, ведущей в цокольный этаж.

    В данный момент Анатолий сидит в «Крестах». В мае 2022 года его обвинили в разбое.

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