Изнасиловал, задушил и спрятал тело. Арестанту «Крестов» вменили преступление 2005 года

Дело об убийстве 22-летней девушки на Вознесенском проспекте, совершенное глубокой осенью 2005 года, раскрыто в Петербурге. Под подозрением — опытный сиделец, содержащийся в данный момент в «Крестах». Об этом «Фонтанке» стало известно 3 мая.



Утром 22 ноября 2005 года во дворе дома 15 по Вознесенскому проспекту был найден труп 22-летней Натальи. Тело отправили на экспертизу, которая показала, что девушку изнасиловали, избили и задушили. Прокуратура возбудила уголовное дело. Правда, дальше этого следствие не продвинулось.

