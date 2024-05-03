Администрация Пушкинского района: после хлопка повреждена труба ТЭЦ

Администрация Пушкинского района Петербурга прояснила некоторые обстоятельства утреннего происшествия.
Хлопок был, по данным администрации, в 7:14 на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске в переулке Мичурина. Место осмотрели, выяснилось, что у основания 60-метровой трубы ТЭЦ есть повреждение. Труба повреждена на площади около 5 квадратных метров.
«Полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении администрации в ВК.
Напомним, утром местные жители стали сообщать о громком звуке, который слышали в Пушкине и Павловске. По словам читательницы «Фонтанки», в конюшне выбило окна. Сама она ощутила вибрацию в доме на улице Льва Толстого в Павловске. Как говорит, около трубы заброшенной ТЭЦ некоторое время был виден дым.
В апреле прошлого года в Пушкинском районе после многочисленных сообщений жителей также искали эпицентр взрыва, повредившего фасад и крышу конноспортивного клуба. Нашли на территории заброшенной котельной, где у трубы осталась воронка. При этом, как отмечали специалисты, на воронку от взрыва она походила мало. По предварительным данным, следов огня, СВУ найдено не было, только остатки закопанной в землю бочки. Следственный комитет возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, расследование продолжается.