Администрация Пушкинского района: после хлопка повреждена труба ТЭЦ

Администрация Пушкинского района Петербурга прояснила некоторые обстоятельства утреннего происшествия.

Хлопок был, по данным администрации, в 7:14 на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске в переулке Мичурина. Место осмотрели, выяснилось, что у основания 60-метровой трубы ТЭЦ есть повреждение. Труба повреждена на площади около 5 квадратных метров.



«Полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении администрации в ВК.

Напомним, утром местные жители стали сообщать о громком звуке, который слышали в Пушкине и Павловске. По словам читательницы «Фонтанки», в конюшне выбило окна. Сама она ощутила вибрацию в доме на улице Льва Толстого в Павловске. Как говорит, около трубы заброшенной ТЭЦ некоторое время был виден дым.