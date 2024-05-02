СКА выменял у «Югры» одного из самых перспективных вратарей России — Егора Заврагина

Хоккейные клубы СКА и «Югра» обменялись игроками. Как сообщили в пресс-службе армейской команды, в Ханты-Мансийск переезжают нападающие Егор Гурзанов и Матвей Кабуш, а в Петербург отправится вратарь сборной «Россия 25» Егор Заврагин. Соглашение с голкипером рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2026/27.



«Армейцы приветствуют Егора Заврагина в системе СКА! Клуб благодарит Егора Гурзанова и Матвея Кабуша за годы, проведенные в Петербурге, и желает им успешного продолжения карьеры», — заявили в СКА.