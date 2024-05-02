    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, с-в

    767мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.05eur98.64

    СКА выменял у «Югры» одного из самых перспективных вратарей России — Егора Заврагина

    743
    1 комментарий

    Хоккейные клубы СКА и «Югра» обменялись игроками. Как сообщили в пресс-службе армейской команды, в Ханты-Мансийск переезжают нападающие Егор Гурзанов и Матвей Кабуш, а в Петербург отправится вратарь сборной «Россия 25» Егор Заврагин. Соглашение с голкипером рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2026/27.

    «Армейцы приветствуют Егора Заврагина в системе СКА! Клуб благодарит Егора Гурзанова и Матвея Кабуша за годы, проведенные в Петербурге, и желает им успешного продолжения карьеры», — заявили в СКА.

    Отмечается, что Егор Заврагин — воспитанник команды «Штурм» из города Чик (Новосибирская область). С 13 лет — в системе «Югры». В сезоне-2021/22 дебютировал в МХЛ за «Мамонтов Югры». В общей сложности провел в Молодежной лиге 67 матчей при коэффициенте надежности 2,21, 92,8% отраженных бросков и шести матчах «на ноль». В ВХЛ дебютировал в сезоне-2022/23. Провел за «Югру» 26 матчей при коэффициенте надежности 1,76, 94% отраженных бросков и трех матчах «на ноль».

    В 2022 году выступал за юниорскую сборную России на Европейском юношеском олимпийском фестивале. С 2022 года играет за молодежную сборную России. В апреле 2024 года вызван в состав сборной «Россия 25» на матчи Лиги Ставок Большого тура сборной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКА
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close