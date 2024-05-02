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    Водитель со стажем чуть больше месяца пошел на обгон и устроил смертельное ДТП в Ленобласти

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    Обгон на трассе в Тосненском районе Ленобласти утром 2 мая закончился лобовым ДТП и полетом в кювет. Погиб пожилой водитель, четыре человека пострадали.

    Около 9 часов утра на дороге Калитино — Выра — Тосно — Шапки, в поселке Строение, 19-летний водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулся с ехавшей там Daewoo Nexia под управлением 84-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара «Дэу» опрокинулась в кювет.

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    В результате водитель «Нексии» скончался в больнице, куда его доставили сразу после аварии. Его 79-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель «Форда» получил травмы средней тяжести, а две его 17-летние пассажирки — легкие. Двух пострадавших из «Форда» госпитализировали до приезда спасателей, а людей из «Дэу» им пришлось деблокировать, добавляют в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

    По факту аварии полиция ведет проверку. Как отмечают в главке, стаж вождения у молодого человека из «Форда» — чуть больше месяца, с 26 марта этого года.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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