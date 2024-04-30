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    С СВО в СИЗО. Главу парламента в Нижнем Новгороде арестовали за растрату и отмывание

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    Спикер парламента Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован по делу о растрате и отмывании денег на два месяца. В суд его привезли из Донбасса, где он был задержан накануне.

    Об аресте сообщает объединенная пресс-служба судов региона и портал NN.RU 30 апреля. Сам Лавричев не согласен с решением и намерен его обжаловать.

    Фото: Юрий Кузнецов / NN.ru
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    Лавричеву вменили эпизод с якобы подаренным благотворительному фонду акционерами завода маммографом. Щедрота души, по версии следствия, пришлась на тот период, когда Лавричев как раз руководил предприятием. Следствие считает, что на самом деле никакого маммографа не было, а 22 миллиона разошлись по карманам Лавричева.

    Адвокаты спикера утверждают, что документы о передаче имеются. Они также рассказали, что о деле известно довольно давно, но до сих пор к Лавричеву вроде как не было претензий. 10 апреля он подписал контракт с Минобороны и собрался на фронт. Где, впрочем, и так регулярно бывает и снова с благотворительными акциями — в момент задержания в ДНР он ждал прибытия 23-го по счету гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения — 2022».

    Лавричев в течение 12 лет возглавлял Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина, а с 2019 по 2022 гг. был председателем совета директоров завода.

    Фото: Юрий Кузнецов / NN.ru

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