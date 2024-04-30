С СВО в СИЗО. Главу парламента в Нижнем Новгороде арестовали за растрату и отмывание

Спикер парламента Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован по делу о растрате и отмывании денег на два месяца. В суд его привезли из Донбасса, где он был задержан накануне.

Об аресте сообщает объединенная пресс-служба судов региона и портал NN.RU 30 апреля. Сам Лавричев не согласен с решением и намерен его обжаловать.